Kiev karantinaya alınıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayının sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu.
11.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:06
Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'in Mart ayının sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayı sonuna kadar karantinaya alınacağı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, şehrin Mart ayı sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu. Kliçko açıklamasında, Kiev'de bulunan ana okullarının, okulların, üniversitelerin, konferans salonlarının, eğlence merkezlerinin, sinema ve tiyatroların da Mart ayı sonuna kadar kapalı tutulacağını ifade etti. Ay sonunda yapılacak olan değerlendirme ile, karantina uygulaması yeniden değerlendirilip tekrar gözden geçirilerek bir karara bağlanacak.
Öte yandan Ukrayna'da ilk korona virüsü vak'ası geçtiğimiz günlerde Çernivsti şehrindeki bir kişide tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin, İtalya'da bir süre kaldığı ve daha sonra Romanya üzerinden Ukrayna'ya giriş yaptığı öğrenilmişti. Karantina altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. - KİEV
Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayı sonuna kadar karantinaya alınacağı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, şehrin Mart ayı sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu. Kliçko açıklamasında, Kiev'de bulunan ana okullarının, okulların, üniversitelerin, konferans salonlarının, eğlence merkezlerinin, sinema ve tiyatroların da Mart ayı sonuna kadar kapalı tutulacağını ifade etti. Ay sonunda yapılacak olan değerlendirme ile, karantina uygulaması yeniden değerlendirilip tekrar gözden geçirilerek bir karara bağlanacak.
Öte yandan Ukrayna'da ilk korona virüsü vak'ası geçtiğimiz günlerde Çernivsti şehrindeki bir kişide tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin, İtalya'da bir süre kaldığı ve daha sonra Romanya üzerinden Ukrayna'ya giriş yaptığı öğrenilmişti. Karantina altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. - KİEV
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak