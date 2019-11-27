Haberler » 3. Sayfa » Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı - Haber

Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı

Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.

27.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:41Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet 'ın 'nın başkenti 'de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.

Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı. Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.

Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi. - KİEV

Çiftlik Bank, Ukrayna, Aydın, Kiev, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:26 Ankara'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu
18:24 Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
18:21 TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
18:12 Karabük'te DEAŞ operasyonu
18:12 PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
22:57 Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı!
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 18:33:07