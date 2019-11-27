Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı

Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmiş, başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asılmıştı.

MAĞDURLAR YENİ AFİŞ ASTI

Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.

NASIL GİTTİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.