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Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların esir değişimi tamamlandı

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasındaki esir değişimi tamamlandı.

29.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:07
'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile yönetimi arasındaki esir değişimi tamamlandı.
Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrılıkçılar ile gerçekleştirilen esir değişiminin sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, "Karşılıklı esirlerin serbest bırakılması işlemi tamamlandı. 76 kişi Ukrayna'nın kontrolündeki topraklarda güvende." ifadesi kullanıldı.
Rus basınında ayrılıkçı kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde ise Kiev yönetimi tarafından 124 esirin yanlısı ayrılıkçılara teslim edildiği öne sürüldü.
Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.
Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.
Ukrayna'da 2014'te başkent Kiev'de meydan olaylarının ardından ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsız yönetim ilan etmişti.
Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların esir değişimi tamamlandı

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel

Kaynak: AA


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