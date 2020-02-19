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KİGDER ortaokul öğrencilerine kitap bağışladı

Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) sosyal medyada başlattığı kitap bağışı kampanyasıyla topladığı kitapları Talas ilçesindeki Kuruköprü Ortaokulu öğrencilerine ulaştırdı.

19.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:48KİGDER ortaokul öğrencilerine kitap bağışladı
'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) sosyal medyada başlattığı kitap bağışı kampanyasıyla topladığı kitapları ilçesindeki Kuruköprü Ortaokulu öğrencilerine ulaştırdı.
KİGDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışa katılım bedelinin 10 lira olduğu belirtildi. Dernek başkanı Sema Karaoğlu, bağış kapsamında toplanan kitapların, öğrencilerin geleceğine umut olduğunu vurguladı.
Toplanan kitapların okul kitaplığına katkı sağladığını ifade eden Karaoğlu şunları kaydetti:
"KİGDER olarak başlattığımız kampanyamıza duyarlı insanlar destek oldular. Bağışçılarımızın desteği ile çocuklarımızın ihtiyacı olan bilgilerin yer aldığı kitapların alımını gerçekleştirdik. Bu kitapları 148 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzun kitaplığına yerleştirdik. Artık gözümüz arkada değil. Biz öncü olduk, bağışçılarımız destek oldu ve çocuklarımız sevince boğuldu. "

Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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