Kiğılı, Azerbaycan'da 3 mağaza açacak

Kiğılı, yurt dışındaki mağazalar zincirine 3 yeni mağaza daha ekliyor.Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı'nın yurt dışı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 5 yıl içerisinde yurt dışında 100 yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda istikrarlı büyümesini sürdüren marka, Sırbistan ve Romanya mağazalarından sonra ekim ayı sonuna kadar Azerbaycan 'da 3 yeni mağaza birden açacak. Türkiye 'de 225 mağazası bulunan ve son yatırımlarıyla yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktasına ulaşan Kiğılı, yurt dışında farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız kazandırdı.Son olarak rotasına Azerbaycan'ı ekleyen marka, başkentin en popüler iki alışveriş merkezi olan Park Bulvar ve Metropark'ta, yine şehrin en işlek caddelerinden Elmler Caddesi'nde faaliyete geçireceği 3 yeni mağazada zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Kiğılı, en özel koleksiyonlarını burada müşterilerinin beğenisine sunacak."Şu an hedefimizde Balkanlar ve Orta Doğu'da satış noktalarımızı artırmak var"Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Azerbaycan'ın, hem iç pazarda tüketici talebinin yüksek olduğu hem de Türk yatırımcılar için büyük potansiyelleri barındıran bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Biz de Kiğılı olarak, yatırımcı ruhumuz gereği bu potansiyelleri değerlendirip şehrin en canlı ve işlek bölgelerinde mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için kendimize büyük hedefler koyduk. Yeni yatırımlar, karlılık ve istihdam anlamında adımlar atıyoruz. Hedefimiz, hem yeni pazarlara açılmak hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişletmek. İstanbul'u merkez aldığımızda, uçak ile 2,5 saatte ulaşılabilecek tüm ülkelerde pazar lideri veya ilk 3'te olmak istiyoruz.Şu an hedefimizde Balkanlar ve Orta Doğu'da satış noktalarımızı artırmak var. 2020'de Almanya, Kanada, İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeler hedef pazarlarımız arasında olacak. Kısa vadede Romanya, Mısır, Kazakistan Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Katar, Gürcistan, Irak, Bulgaristan başta olmak üzere en az 10 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılına yurt dışında 100 yeni mağaza ile girme hedefimiz var. Türkiye'de oluşturduğumuz 'Türkiye'nin erkek giyim markası' algısını yurt dışına da entegre ederek 'Brand of Turkey' algısıyla birleştirmek istiyoruz."