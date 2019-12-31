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Kiğılı, İstanbul Havalimanı dış hatlarda mağaza açtı

Yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekleyen Kiğılı, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.

31.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:58 Kiğılı, İstanbul Havalimanı dış hatlarda mağaza açtı
Yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekleyen Kiğılı, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.
Kiğılı açıklamasına göre, yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarını sürdüren şirket, 'nin dünya ülkeleri ile buluştuğu nokta olan İstanbul Havalimanı'nda açtığı yeni mağaza ile 7/24 kesintisiz hizmet deneyimi yaşatıyor.
Takım elbiseden smokine, pantolondan ayakkabıya, yeni sezon koleksiyonlarından her tarza uygun aksesuarlara kadar tüm ürünler, yüksek kalite ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
2019 yılında yurt dışında 22 ülkede 100 satış noktasına ulaşarak hızla büyüyen Kiğılı, 2020 yılındaki yatırımlarını, Fas, Filistin, Romanya, Irak, Ürdün, Afganistan, Rusya, Almanya gibi ülkelerle sürdürmeyi hedefliyor.
- "Dünya pazarında lider olmak istiyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, şunları kaydetti:
"Türkiye ile dünyanın buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda açtığımız yeni mağazamız sayesinde ihtiyaçları karşılarken, markamızı yurt dışında daha fazla bilinir hale getireceğimize inanıyorum. Hedefimiz hem yeni pazarlara açılmak hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişletmek. İstanbul'u merkez aldığımızda, uçak ile 2 buçuk saatte ulaşılabilecek tüm ülkelerde, pazar lideri veya ilk 3'te olmak istiyoruz."

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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