Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu

Türkiye 'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, koronavirüs sonrası internetten market ürünleri satmaya başladı. Kiğılı'nın online satış yaptığı resmi internet sitesinde "Market & Ev" kategorisi açarak hizmet vermeye başlaması, sosyal medyada alay konusu oldu.

BİRÇOK ÜRÜN BULUNUYOR

Kigılı'nın internet sitesinde satılan ürünler arasında, çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, tuvalet kağıdı, çerez, makarna, çamaşır suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Söz konusu gelişme Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Binlerce tweet atan kullanıcılar, Kiğılı'nın yaptığı girişime inanamadı.

İşte Kiğılı'nın girişimi için atılan tweetlerden bazıları: