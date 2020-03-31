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Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu

Kiğılı'nın internet sitesi üzerinden bakliyattan tuvalet kağıdına, ıslak mendilden bulgura kadar çok sayıda market ürünü satışı yapmaya başlaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

31.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:31

Türkiye 'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, koronavirüs sonrası internetten market ürünleri satmaya başladı. Kiğılı'nın online satış yaptığı resmi internet sitesinde "Market & Ev" kategorisi açarak hizmet vermeye başlaması, sosyal medyada alay konusu oldu.

BİRÇOK ÜRÜN BULUNUYOR

Kigılı'nın internet sitesinde satılan ürünler arasında, çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, tuvalet kağıdı, çerez, makarna, çamaşır suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Söz konusu gelişme Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Binlerce tweet atan kullanıcılar, Kiğılı'nın yaptığı girişime inanamadı.

İşte Kiğılı'nın girişimi için atılan tweetlerden bazıları:

Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
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Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Etiketler: KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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Haberler ›› Ekonomi ››Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu - Ekonomi

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