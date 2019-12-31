Haberler » Ekonomi » Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak - Ekonomi

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.

31.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18 Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak
Kiğılı'nın Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.
Kiğılı'dan yapılan yazılı açıklamada, Karşıyakalı taraftarların tüm Kiğılı mağazalarından mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim şansına sahip olduğu belirtildi.
Kiğılı tarafından Karşıyaka Spor Kulübü için özel olarak hazırlanan ürünlerin, ocak ayı sonu itibarıyla tüm Karşıyaka Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.
Yapılacak lansmanda taraftarları ve futbolcuları büyük sürprizler beklediği bildirildi.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Karşıyaka, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:56   Pirge üçüncü fabrikasını Almanya’ya kuracak - Ekonomi
13:41   EİB BM Sürdürülebilirlik ve Global Compact'a üye oldu - Ekonomi
13:36   2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Ekonomi
13:28   TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası (2) - Ekonomi
13:24   Borsa ilk yarıda yatay - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
11:52   Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler - Ekonomi
11:35   İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi - Ekonomi
11:10   Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Ekonomi
10:50   Nissan'ın eski CEO'su Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı - Ekonomi
31.12.2019 14:09:26