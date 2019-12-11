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"Kiğılı Ormanı" İzmir'de hayata geçti

Kiğılı, İzmir'in Kınık sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nın ilk tohumları attı.

11.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:26
Kiğılı, 'in sahasında 5 bin ağaçlık "Kiğılı Ormanı"nın ilk tohumları attı.

Kiğılı açıklamasına göre, genelinde başlatılan kampanya kapsamında #1FİDAN1CAN etiketi ile öncü rol oynayan Kiğılı, İzmir Ege Orman Vakfı iş birliği ile fidanların dikimi için harekete geçti.
Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Kiğılı Mağazalar Direktör Yardımcıları Yeşim İnanır Koç ve Harun Özkaya ile 11 İzmir mağaza müdürünün katıldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, fidanlar toprakla buluştu.

Kiğılı İzmir mağazalarından eylül, ekim ve kasım ayları boyunca yapılan alışverişler, Kiğılı Ormanı'na katkı sağlarken, fidan dikimi yıl sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suerdem şunları kaydetti:

"Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi hedefleyerek başlattığımız kampanya ile kaybettiğimiz ormanlarımızın yerine yenilerini kazandırıyoruz. Ekosistemin can damarı olan ormanlarımıza, doğaya ve canlı yaşamına dokunmak amacıyla attığımız bu adımda, bizi yalnız bırakmayan tüm duyarlı müşterilerimize teşekkür ederim. Bu farkındalık gücüyle Kiğılı Ormanı'nın sevgiyle yeşereceğine inanıyorum."

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Kınık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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