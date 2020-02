"Kiğılı Talks" etkinliğinde liderliğin sırları masaya yatırıldı

Akiş GYO & Multinet UP Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, "Talepler değişirken, dünyanın başka alanlarında ve gündemlerinde bize ihtiyaç olacak. Özellikle kadınların iş yaşamında var olması, başarının tamamlayıcı faktörü olacaktır. İnanmak, emek vermek, öğrenmek, odaklanmak, kendinizi özel hissetmek ve insanlara da kendilerini özel hissettirmek sizleri başarıya götürecektir." dedi.

Kiğılı, Pazarlamasyon iş birliği ile hayata geçirdiği yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile sektörüne yön veren lider isimleri ağırlamaya devam ediyor. Zorlu PSM'de düzenlenen bu ayki "Kiğılı Talks" etkinliğinde, insan kaynağının önemi, başarı ve liderliğin sırları masaya yatırıldı.

Etkinlikte konuşan Akiş GYO & Multinet UP Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kocabaş, her dönemin farklı dinamikleri olduğunu ve kolektif liderlik çağına ulaşıldığını belirterek, "Olaylara faydacı bakacak olursak, fark yaratan bireyler haline gelebiliriz. Birey olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Dünyayı bile değiştirebiliriz. Talepler değişirken, dünyanın başka alanlarında ve gündemlerinde bize ihtiyaç olacak. Özellikle kadınların iş yaşamında var olması, başarının tamamlayıcı faktörü olacaktır. İnanmak, emek vermek, öğrenmek, odaklanmak, kendinizi özel hissetmek ve insanlara da kendilerini özel hissettirmek sizleri başarıya götürecektir." ifadelerini kullandı.

"Ürettiğiniz yerde mutluysanız sosyal hayatta da başarılı olursunuz"

Korn Ferry Başkanı Şerif Kaynar da liderliği öğrenmenin en iyi yolunun, iyi bir liderle çalışmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerin, liderliğinin farkında olması gerekiyor. Şirketlerin genç liderlere ihtiyacı var. Fark yaratmak, profesyonel yaşamda başarı için de belirleyici bir faktör. Ürettiğiniz yerde mutluysanız sosyal hayatta da başarılı olursunuz. Dünyanın son 150 senesine bakacak olursak, refaha ve pozitife giden bir eğri var. Başarılı olmak için yeniden doğuşu deneyin. Kendinize güvenmeyi ve yeni şeyler katmayı, tebessüm etmeyi ve hoşgörülü olmayı unutmayın."

"Mesleklerin geleceğinin nereye evrileceğini doğru analiz etmek gerekiyor"

Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere ise profesyonel iş yaşamında kadın kotasının önemine işaret ederek, "Yaklaşık 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 il, Meclis'e kadın milletvekili yollamamış. Şu anda da 51 bin muhtar adayından yalnızca 1071'i kadın. Kadının profesyonel yaşamın her alanında var olması hayati önem taşıyor. Liderliğe giden yola ulaşmamızı sağlayacak olan bir diğer araç, insana dokunmak olacaktır. Geleceğin meslekleri değil, mesleklerin geleceğinin nereye evrileceğini doğru analiz etmek gerekiyor. Bu yolda en çok insan biriktirin." diye konuştu.

Bu arada, "Kiğılı Talks" etkinliği nisan ayına kadar devam edecek. Dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği "Kiğılı Talks", medyadan pazarlamaya, teknolojiden perakende sektörüne, alanında başarılı ve duayen isimleri konuk etmeyi sürdürecek.

Kaynak: AA