KİK sağlık bakanları video konferansla Kovid-19'u görüştü
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sağlık bakanları, bölgeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.
14.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:14
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sağlık bakanları, bölgeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.
Umman haber ajansı ONA'ya göre, KİK üyesi ülkelerin sağlık bakanları, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Toplantıya Hacraf'ın yanı sıra Katar da dahil olmak üzere tüm üye ülkelerin sağlık bakanları katıldı. Sağlık bakanları toplantıda Kovid-19'la ilgili son gelişmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri görüştü.
Kovid-19'in yayılma oranında büyük bir artış yaşanan Körfez ülkelerinde eğitime ara verilmesi, toplantıların yasaklanması ve pek çok ülkeye seyahatin askıya alınması gibi koruma amaçlı tedbirler alındı.
Umman haber ajansı ONA'ya göre, KİK üyesi ülkelerin sağlık bakanları, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Toplantıya Hacraf'ın yanı sıra Katar da dahil olmak üzere tüm üye ülkelerin sağlık bakanları katıldı. Sağlık bakanları toplantıda Kovid-19'la ilgili son gelişmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri görüştü.
Kovid-19'in yayılma oranında büyük bir artış yaşanan Körfez ülkelerinde eğitime ara verilmesi, toplantıların yasaklanması ve pek çok ülkeye seyahatin askıya alınması gibi koruma amaçlı tedbirler alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Körfez İşbirliği Konseyi, Güncel
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