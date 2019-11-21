Kiki: Lanet-i Cin Filmi

Dram, gerilim ve korku türündeki film
in yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Mustafa Miraç Kaya üstleniyor. Yönetmen :
Mustafa Miraç KayaSenaryo:
Mustafa Miraç KayaOyuncular:
Mustafa Miraç Kaya, Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Reyhan İlhan, Elif Çapkın, Fatih HasanoğluFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Kiki: Lanet-i CinYapımcı Firma:
Ema YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
14.02.2020 Kiki: Lanet-i Cin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.