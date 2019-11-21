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Kiki: Lanet-i Cin Filmi

Kiki: Lanet-i Cin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kiki: Lanet-i Cin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:58Kiki: Lanet-i Cin Filmi
Dram, gerilim ve korku türündeki film in yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Mustafa Miraç Kaya üstleniyor.


:Mustafa Miraç Kaya
Senaryo:Mustafa Miraç Kaya
Oyuncular:Mustafa Miraç Kaya, Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Reyhan İlhan, Elif Çapkın, Fatih Hasanoğlu
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Kiki: Lanet-i Cin
Yapımcı Firma:Ema Yapım
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi:14.02.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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