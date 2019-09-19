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Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi

Bilecik'te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.

19.09.2019 09:23Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi
Bilecik'te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Tünelin içerisinde ilerleyen kılavuz tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - BİLECİK

Makinist, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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