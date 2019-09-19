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Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

19.09.2019 09:16
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.
Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Makinist, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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