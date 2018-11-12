Manisa
'nın Demirci
ilçesine yapımı devam eden Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 88'i tamamlandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Demirci'nin Kılavuzlar köyünde yapımı devam eden barajın gövde ve dolu savak kazıları tamamlandı.
Temelden yüksekliği 32,5 metre olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolu tipinde inşa edildi. Gövdesi için 250 bin 350 metreküp dolgu yapılan Kılavuzlar Barajı'nın 900 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olması ve bin 540 dekar araziyi basınçlı borulu sistemle sulaması öngörülüyor.
Yüzde 88'i tamamlanan barajın, 2019 yılı içerisinde bitirilmesi ve bölge çiftçisine her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin lira ek gelir sağlaması hedefleniyor.
Manisa,Demirci
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:03