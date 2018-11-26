Kılcanlar Mahallesi'nde Menfez Montajı Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere ve sulama kanallarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek için temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kılcanlar Mahallesi'nde yer alan derenin iki noktasında toplamda 13 adet menfez montajını tamamladı. MASKİ ekiplerince tamamlanan çalışma sayesinde mahalle hem taşkından korundu hem de dere üzerinden yaya ve araç geçişleri güvenli hale getirildi.

"BAŞKANIMIZ BİZİ BURADA UNUTMADI BİZDE KENDİSİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman, "Mahallemizde yapılan menfez imalatı çalışmasından dolayı çok memnunuz. Olması gereken hizmetlerin hepsi tek tek gerçekleşiyor. MASKİ ekipleri ne sıkıntımız varsa çözüyor. Mahallemiz gerçekten merkeze epey uzak olmasına rağmen hizmet ayağımıza geliyor. Başkanımız bizleri burada unutmadı bizde kendisini unutmayacağız. Her zaman destek olacağız. Mahallemizde yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a, Daire Başkanı Ulvi Kaynak'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.