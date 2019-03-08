Kılçdaroğlu Tabldottan Yemek Yedi, Karanfil Hediye Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.<br><br>CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadın işçilerle birlikte tabldottan öğle yemeği yedi ve kadınlara karanfil hediye etti.<br><br>Kılıçdaroğlu, fabrika ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara'ya gitmek üzere Çorlu Havalimanına hareket etti. - EDİRNE