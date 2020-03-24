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Kileci'den evde kal çağrısına destek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde korona virüs salgınına yönelik her türlü önlemin alındığına dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti.

24.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:15
Kileci'den evde kal çağrısına destek
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde korona virüs salgınına yönelik her türlü önlemin alındığına dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti.

Birlik hizmet binasında sınırlı sayıda görevli bırakıldığını söyleyen Kileci, personelin büyük bir bölümünün evden çalışma düzenine geçirildiğini sözlerine ekledi.

Dünya genelinde hızla yayılan ve yüzyılın en büyük salgın hastalığı olarak tanımlanan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde GAİB hizmet binasında da olağanüstü tedbirler alındı. Hizmet binasında gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına ek olarak, hizmetlerin aksamaması için çeşitli birimlerde nöbetçi görevli personel bulunduran Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, diğer personeli evden çalışma düzeninde görevlendirdi. İnsan sağlığının en önemli öncelik olduğuna dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Dünya genelinde ve ülkemizde insanların karşı karşıya olduğu en büyük tehlike haline gelen ve hızla yayılan korona virüs salgınına karşı hükumetimiz tarafından alınan tüm önlemleri destekliyoruz. Birliklerimiz bünyesinde görev yapan personelimizin sağlığı için hizmet binamızda çeşitli birimlerde nöbetçi görevliler bıraktık, geriye kalan personelimizin ev ortamında çalışmasını sağlayan tedbirler aldık. Hizmetlerimiz aksamadan verilmeye devam ederken, ilgili Bakanlıklarımızın aldığı her türlü önlem ile üyelerimizi yakından ilgilendiren konuların duyurusu da elektronik ortamda ve sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla anlık olarak paylaşılmaktadır. Hizmetlerimizde herhangi bir duraksama söz konusu olmayıp, insan sağlığının ön plana alındığı bir çalışma ortamıyla üyelerimize hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

"Evde kalalım hayatta kalalım"

Son dönemlerde insanlar için büyük tehlike haline gelen ve temas yoluyla hızla yayılan korona virüse karşı alınan en etkili önlemin steril bir ortamda evde kalmak olduğuna da dikkat çeken Başkan Kileci, "Bugünler elbette geçecek. Ancak şu anda hepimizin yapması gereken en önemli şey gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer Bakanlıklarımızın uyarılarına kulak vermek, bizden istenenleri harfiyen yerine getirerek önce kendimizi sonra çevremizdekileri bu tehlikeden korumaktır. Bunun için en etkin önlem zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını, bir süreliğine evdeki hayata adapte olmalarını ve tehlike geçene kadar zaruri olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını bekliyoruz. Alınan her önlem, yapılan her uyarı bizim sağlığımız ve yaşamımız içindir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Fikret, Güncel

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