Kileci'den Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Dr. Kileci, yaşamın tüm aşamalarında, insan sağlığına katkı sağlayan hekimlerin yanı sıra, sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerine dikkat çekti.
Hekimlik mesleğinin, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini hassasiyetle uygulayabilmeyi gerektirdiğini kaydeden Dr. Kileci, hekimler ve sağlık çalışanlarının bilgi, uyum ve birliktelikle bir ekip olarak çalıştıklarına vurgu yaptı.
Dr. Kileci, "Büyük bir sorumluluk üstelenerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden büyük gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarı, huzur ve sağlık diliyorum" dedi. - GAZİANTEP
Dr. Kileci, yaşamın tüm aşamalarında, insan sağlığına katkı sağlayan hekimlerin yanı sıra, sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerine dikkat çekti.
Hekimlik mesleğinin, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini hassasiyetle uygulayabilmeyi gerektirdiğini kaydeden Dr. Kileci, hekimler ve sağlık çalışanlarının bilgi, uyum ve birliktelikle bir ekip olarak çalıştıklarına vurgu yaptı.
Dr. Kileci, "Büyük bir sorumluluk üstelenerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden büyük gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarı, huzur ve sağlık diliyorum" dedi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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