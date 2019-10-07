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Kılıç: "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız" dedi.

07.10.2019 16:54Kılıç:
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'ye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Kılıç, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düşmektedir. Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak da elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha yukarılara çıkacağının düşüncesindeyim. Yeni görevinizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Beytullah Doğan ise, ilçede huzur ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini korumak için karşılıklı işbirliğiyle çalışmaların yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, nazik ziyaretleri için Başkan Kılıç'a teşekkür etti. - SAMSUN

Ali Kılıç, Huzur, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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