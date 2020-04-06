Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kılıç'tan berat kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:42
Kılıç'tan berat kandili mesajı
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) amansız bir mücadele içinde bulunduğu bu günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, "Temize çıkma anlamına da gelen bu mübarek Berat Gecesinde ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim" dedi.

Kılıç, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde ellerimizi göğe yöneltirken, temize çıkma anlamına gelen bu mübarek Berat Gecesinin Türk İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bu gece, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) 'Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir' duasıyla Yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Berat Kandili'nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere Türk İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah'tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kılıç'tan berat kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı - Haber 12:30: Sağlıkçılar gibi giyinerek direksiyon başına geçti - Haber 12:30: Nevşehir içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor - Haber 12:30: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 12:30: Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber