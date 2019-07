Kılıç'tan yüzme kursuna ziyaret

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak açılan yaz spor okulları kapsamında yüzme kursunu ziyaret ederek öğrencilere yüzme seti hediye etti.Geleceğin milli yüzücülerini yetiştirdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Yaz Spor Okulları kapsamında açmış olduğumuz Yüzme Kursumuzun çocuklarımızın kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi."Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz"Yüzme kursunda antrenörlerden bilgi alan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Kılıç, "Yaz spor okulları kapsamında yüzme kursumuz her yıl düzenli olarak açılıyor. Yaz Kurslarımızı oluştururken öncelikli amacımız, çocuklarımızın tatillerini olumlu yönlerde değerlendirmeleri ve sportif aktiviteleri hobi edinmelerini sağlamak. Bu anlamda çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Öğrencilerimizin tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Profesyonel hocalarımız eşliğinde öğrencilerimiz burada yüzme öğreniyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizler işimizi daha bir iştah ve keyifle yapıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza ilgi katlanarak artıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çocuklarımızın eğitimine, geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın, iyi olana, doğru olana yönelmelerinin tek yolu eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerden geçiyor. Çocuklarımız için projelerimiz, hizmetlerimiz her zaman sürecektir. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de eğleniyorlar"Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a teşekkür eden Yaz Spor Okulları Yüzme Antrenörü Talip Mayda, "Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de eğleniyorlar. Bu yıl 6'ıncısını düzenlediğimiz yüzme kursumuza olan ilgi her yıl artarak devam etmekte. Öğrencilerimiz gelişimlerine fayda sağlayan kurslarımız sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP