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Kılıç: "Yeni köprümüz Terme trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ve Yenimahalle Mahallelerini birbirine bağlayan okullar bölgesindeki köprünün inşaatının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yeni köprümüz Terme trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak" dedi.

01.10.2019 10:55Kılıç:
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ve Yenimahalle Mahallelerini birbirine bağlayan okullar bölgesindeki köprünün inşaatının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yeni köprümüz Terme trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak" dedi.

Terme Belediyesi tarafından ilçenin Fenk ve Yenimahalle Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yüzde 90'ı tamamlandı. Yaklaşık 5 milyon liraya tamamlanan köprünün son kirişleri koyularak iki yaka birbirine bağlandı.

Son kirişler konuldu

Son kirişleri konularak askı çalışması tamamlanan köprünün inşaatını inceleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Geçen Mart ayında ihalesi yapılarak, yapımına başlanan köprünün son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Üst üste büyük felaketlerin yaşandığı ilçemizde günü kurtarmak için değil, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz projeleri hayata geçiriyoruz. Yeni köprümüz en fazla bir ay içinde tamamlanarak, faaliyete geçecek. Yeni köprümüz Terme trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Yaşadığımız son sel felaketinde şehir içindeki iki yaya ve bir araç köprümüz kullanılamaz halde. Bu köprüler için çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede alternatif çözümlerimizi harekete geçireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Yenimahalle, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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