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Kılıçaslan Yıldızspor'un 4 maçı kaldı

Türkiye Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un ligde 4 maçı kaldı.

09.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:04
Kılıçaslan Yıldızspor'un 4 maçı kaldı
Türkiye Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un ligde 4 maçı kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına kalan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından Kılıçaslan Yıldızspor'da bekleyiş devam ediyor. Ligde geride kalan 13 hafta sonunda oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kılıçaslan Yıldızspor 57 gol atarken, 14 gol yedi. Topladığı 29 puanla 2. sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor liderin 3 puan gerisinde yer alıyor. Ligde kalan son 5 haftada 2'sini deplasmanda, 2 maçını evinde olmak üzere 4 maça çıkacak olan Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 16. haftasını ise maç yapmadan geçecek. Kılıçaslan Yıldızspor'un kalan maçları:

14.Hafta Tarsun Gençlerbirliği (D)

15.Hafta Anadolu Yıldızları

16.Hafta BAY

17.Hafta Konya İdmanyurdu

18.Hafta Pema Koleji Gençlik ve Spor (D) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Spor
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