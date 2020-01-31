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Kılıçdaroğlu, 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında inceleme yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 2 binanın yıkıldığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:27Kılıçdaroğlu, 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında inceleme yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 2 binanın yıkıldığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geldiği kentte Sivrice ilçesi ziyaretinin ardından Yazıkonak beldesine geçti. Ardından merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, 2 binanın çöktüğü 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İlgililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nunda eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ardından taziyelere geçti. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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