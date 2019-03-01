Kılıçdaroğlu: "17 Yıldır Ne Oldu da Bu Millet Soğan Kuyruğuna Mahkum Oldu"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Uşak
'ta STK
temsilcileriyle bir araya geldi. (3)
"Biz diğer siyasal partiler gibi A partisi bunu yaptı, C partisi şunu yaptı, o bunu yaptı, şu zillettir, bu millettir diye bir ayırım yapmıyoruz. Öyle bir kavga
unsurunun da doğru olmadığına inanıyoruz"
"Mesele bir hizmet yarışı ise hizmet yarışına sonuna kadar varız. Hizmet yarışı ise hizmeti hangi belediyeler daha güzel yapıyorsa ona da varız. Gelsinler İstanbul
'u görsünler, İzmir
'i görsünler, Tekirdağ
'ı görsünler. Nerede CHPli belediye varsa gelsinler görsünler. Orada millete hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Kavganın ne gereği var. Hizmet yarışıysa buyrun yapalım"
"Sayın belediye başkanımızla yolda gelirken konuştuk. Uşak Şeker Fabrikasını satarlarsa inşallah o fabrikayı belediye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla beraber satın alacak"
"17 yıldır ne oldu da bu millet geldi soğan kuyruğuna mahkum oldu"
Uşak, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: AA