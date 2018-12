Kılıçdaroğlu: 2 Bin 200 TL'nin Altında Asgari Ücreti Kabul Etmiyoruz (2)

Kaynak: DHA

PM TOPLANTISI ÖNCESİ KONUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Parti Meclisi (PM) toplantısından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutfaklarda yangın olduğunu ve insanların geçinemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "İnsanlar ciddi bir ekonomik yükün altında, bunu da iliklerine kadar hissediyorlar. Sorunu çözmesi gerekenler, bütün bu sorunların karşısında duyarsızlıklarını koruyorlar. Onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Hatırlarsanız 100 günlük bir eylem programı açıklamışlardı. Maddelerden birisi devlette nasıl tasarruf yapılacak, bu araştırılacaktı. Devlette nasıl tasarruf yapılacağını öğrenmek istiyorsanız ev hanımlarını davet edin size bütün detayları gösterir. Balık baştan kokar. Tasarrufa Saray'dan başlayın. İsraf orada. Yolsuzluk orada. Her şey orada" diye konuştu.'SOKAĞA ÇIKARIM, KAĞIT DA OYNARIM TAVLA DA''Sokağa çağrı' tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Erdoğan kalkmış 'sokaklara çıkarsanız şunu yaparım, bunu yaparım' diye konuşmalar yapıyor. Sevgili Erdoğan; Ben zaten sokaktanım. Ben senin gibi değilim ki; ben sıradan vatandaşlardan biriyim. Ben mütevazi bir evde otururum; ama sen sarayda oturursun. Vatandaş nerede, sen nerede. Ben sokağa çıkarım, vatandaşla tokalaşırım, otururum, kağıt da tavla da oynarım; ama sen 3 bin kişi olmadan sokağa çıkamazsın, aramızdaki fark bu sevgili Erdoğan. 'Sokağa çıkarsan seni yaşatmam' diyor beyefendi. Sen kimsin de benim yaşayıp yaşamayacağıma karar vereceksin. Kendini ne sanıyorsun? Kendine güveniyorsan gelirsin dünya kadar televizyon kanalın var, oturup konuşuruz. Oturup tartışalım. Halkından kopuk, kilosu 4 bin liralık çay içen bir adam kalkacak bana 'sokağa çıkma' diyecek. Ben onları içsem zaten sokağa çıkamam. Ben senin yaşamını asla kabul etmiyorum. Kendime de halkıma da hakaret sayarım."'KORKUNUN EGEMEN OLDUĞU RUH HALİ YÖNETİME TALİP OLAMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonomiyi, asgari ücreti dile getirmemesi için kendisine yüklendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dilin şişecek sana cevap vermeyeceğim. Sen ne dersen de ben bildiğim yoldan gideceğim. Haktan, hukuktan, adaletten, ekmekten yana olacağım. Ben tefecilere, yüksek faize karşıyım, sen tefecilerin önünde diz çöktün. 3 bin kişi ile ancak çıkabiliyorsun. Korkunun egemen olduğu bir ruh hali, devlet yönetimine talip olamaz" dedi.'EKONOMİ LONDRA'DAKİ BİR AVUÇ TEFECİYE TESLİM EDİLMİŞ'İşsizliğin temel bir sorun olarak toplumun gündeminde olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Öyle bir noktaya geldik ki; işsizler Meclis'in duvarlarında kendilerini yakıyorlar. İşsiz insanımız çıkıyor Meclis'in çatısına intihar etmeye kalkıyor. Rahmetli Bülent Ecevit başbakanken bir yazar kasa atılmıştı önüne ve o zaman kıyamet kopmuştu. Burada söz konusu olan şu an bir insan. İnsan kendisini yakıyor. İnsan Meclis'in çatısına çıkıp 'kendimi atacağım' diyor. Bu insanlar işsiz. ve bu adamın sorumlulukları var ailesine karşı, çocuklarına karşı. Bu kadar acı bir olay. Bu olayları besleyen başka acılar da var. Herkes borç batağında. Kredi kartı limitlerini arttırarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor yüz binlerce insan. Esnaf, çiftçi, sanayici borç batağında. Devletin kendisi de borç batağında. ve Türkiye gerçekten de ekonomik bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş. Kararları oradan alıyorlar, gereği de Türkiye'de yapılıyor" şeklinde konuştu.'YABANCIYA VERECEKSİN KENDİ VATANDAŞINA VERMEYECEKSİN'İktidarın vatandaşlara 'dolarlarınızı bozdurun' çağrısı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"'Milli paramızı kullanalım, biz milliyetçiyiz' dediler. ve bir muhalefet partisi de bunlara her türlü desteği verdi, bir anlamda Saray'ın bekçiliği rolünü üstlendi. Yabancılar için tahvil çıkarıyorsunuz döviz endeksli. Yabancılara verdiğiniz faiz daha yüksek, vatandaşlarımıza verdiğiniz faiz daha düşük. 17 Ekim 2018'de yabancılara tahvil çıkarttılar. Euro üzerinden faiz yüzde 5,25, dolarda faiz yüzde 7,5. 21 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dolar ve Euro endeksli yine tahvil çıkarıyorlar, Euro yabancılara faiz oranı yüzde 5,25 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 2,5. Yabancılar için dolarda faiz yüzde 7,5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yüzde 4. Bu '81 milyon insan, yurt dışındaki bir avuç rantiyeye çalışıyor' demektir. Bunu yapan siyasal iktidar, kendi vatandaşına açıkça ihanet ediyor. Yabancıya vereceksin, kendi vatandaşına vermeyeceksin. ve Türk lirasının değerini bir anlamda değersiz kılacaksın."