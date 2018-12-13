Kılıçdaroğlu 2200 TL Dedi Ama…

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını söylerken, CHP'li Malkara
Belediye personele maaşlarını zamanında ödeyemiyor.
CHP'li Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, " Tekirdağ
'ın Malkara Belediyesi'nde aylardır maaş alamayan 80 emekçi greve gitti" habere ilişkin açıklama yaptı. Yurdakul, belediyede çalışan personelin maaşlarının zamanında yatmadığını itiraf etti. Malkara Belediyesi hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Yurdakul, "Şehrimizde yapılan önemli yatırımlar sebebiyle bütçemizde zaman zaman sıkıntılar yaşıyor ve personelimize maaşlarını zamanında ödeyemediğimiz aylar oluyor. Bu tür sıkıntılar yaşadığımız aylarda personelimize bilgiler aktarıyor ve en kısa sürede çözüleceğini iletiyoruz. Emekçilerimize Ekim ayı maaşlarını ödemeye başladık. Kasım ayı maaşlarını da en kısa sürede ödemesini gerçekleştireceğiz" dedi.
(İHA)
Cumhuriyet Halk Partisi,Malkara,Kemal Kılıçdaroğlu
13 Aralık 2018 Perşembe 10:31