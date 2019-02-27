Kılıçdaroğlu: "31 Mart'ta Güzel Bir Ders Verin"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Batman
'ın Sason
ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
"Ben de sizler gibiyim. Sizler nasıl yetiştinizse ben de öyle yetiştim. 7 çocuklu bir aileden geliyorum. 7 kardeşten üniversiteyi bitiren sadece benim. Diğer kardeşlerimin ne yaptığını çoğunuz bilmezsiniz. Kimisi işçi, emekli oldu, kimisi memur, emekli oldu, kızkardeşlerim evlendi. Annem okuma yazma bilmezdi, büyük ablam da okuma yazma bilmez. Ama ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım yoktur"
"31'i geliyor. Ayın 31'i. Mart geliyor. Mart'ta güzel bir ders verin, Allah aşkına"
Batman, Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA