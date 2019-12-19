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Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

19.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:00Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Büyükelçileri ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve CHP milletvekillerinin eşlik ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: AA

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