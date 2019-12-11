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Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

11.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:36Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield'i kabulünde, ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Büyükelçi Satterfield'in, bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu bildiren Çeviköz, "Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi'ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara, Politika

Kaynak: AA

Politika

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