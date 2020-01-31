Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu - Haber

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem olduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi.

31.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:25
Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun belediye binasında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. Konuşmasının hemen başında yaşanan depremin ardından Kılıçdaroğlu, artçı sarsıntıların olabileceğini, deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını söyledi. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" dedi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ SİVRİCE (Elazığ), (DHA)
Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:06:00