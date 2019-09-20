Kılıçdaroğlu: "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışıKaramollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı"Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA