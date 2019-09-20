Haberler » Güncel » Haber

Kılıçdaroğlu: "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ANKARA - CHP Genel Başkanı...

20.09.2019 16:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı
Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı
"Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:03 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
19:03 Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı
19:02 Malatya'da uyuşturucu operasyonları
19:01 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
19:01 Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı
19:01 Tatar: 'Kıbrıs'ta Artık Zorla Evliliği Kimse Yaptıramaz'
19:00 ABD'den İran'a üst düzey yaptırım