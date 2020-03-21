Kılıçdaroğlu: Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle yaptığı 'koronavirüs' toplantısında, "Ben karamsar değilim. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlarından, kentlerinde koronavirüs salgınına karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KARAMSAR DEĞİLİM'

Belediye başkanlarına hitaben konuşan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmek bir anlamda sizin temel görevlerinizden birisi oluyor. Pazartesi günü ayrıntılı bir basın toplantısı yaparak salgın konusunda daha neler yapılması gerektiğini CHP'nin görüşü olarak anlatacağım. Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların beni tatmin etmediği de bir başka gerçek. Zaten zaman zaman medyada pek çok çevre yapılan açıklamaların yetersizliğinden söz ediyor; bize düşen görev her türlü öneriyi sağlıklı bir biçimde toplumla paylaşmak ve aktarmak. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim. Umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız" diye konuştu.

'İKTİDARA BİR YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ'

Belediye başkanlarına, salgın hastalığa karşı yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Ben daha önce merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında sağlıklı bir uyumun olmasını ve bu uyum olduğu taktirde daha başarılı bir mücadele tablosunun ortaya çıkacağını ifade etmiştim; ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan biraz merkezi hükümet çekiniyor. Yine belediyelere gelen ödenekten İller Bankası veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen paralardan bir kesinti yapılmaması gerektiğini ifade etmiştim; ama Pazartesi basın toplantısı yaparak sizden edindiğim bilgilerin ışığında siyasal iktidara bir yol haritası ve strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim özellikle yoksul mahallelerde kolonya, deterjan gibi dezenfeksiyon malzeme talebini karşılamanız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu'nun başkanlarla video konferans görüşmesi

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Belediye başkanlarından bilgi alması

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA