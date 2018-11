13 Kasım 2018 Salı 22:42



Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun : "Genel konular değerlendirildi ve bir siyasi sorumluluk içerisinde de görüş alışverişinde bulunuldu"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in görüşmesi sona erdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye 'deki genel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, son derece verimli bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere diğer temel sorunları hakkında her iki parti genel bir görüş alışverişinde bulunmuştur. Daha sonda önümüzde 31 Mart'ta gerçekleşen olan yerel seçimler konusunda da genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz geleceğinden umutlu değildir. Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır" açıklamasında bulundu. "Genel konular değerlendirildi " CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ise, "Gerek dış politikada gerekse iç politikada çözmemiz gereken çok önemli konular var. İki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve bir siyasi sorumluluk içerisinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Bizim amacımız artık bu ülkede üzerinde durmamız gereken çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir genel değerlendirme yapıldı" ifadelerini kullandı. Torun ve Paçacı basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapıp yapmayacağı ve bu görüşmelerin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Paçacı, şunları kaydetti: "Genel bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Onun ötesinde söylenecek bir şey yoktur. Türkiye'nin birçok problemi var. Bu problemlerin çözümü için iki büyük siyasi parti her zaman bir araya gelebilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu birliktelik veya bu görüşme gerçekleşecektir." "Adaylar konusuna girilmedi" Mansur Yavaş 'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise Torun, "Adaylar konusuna girilmedi. Sadece genel değerlendirme yapıldı. Sonuçta iki genel başkanda siyasi sorumluluk içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında değerlendirme yaptı" karşılığını verdi.