Kılıçdaroğlu Almanya'ya Gitti

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Almanya
ve Avusturya
programları kapsamında bugün Berlin
'e gitti. THY
'nin 09.30'daki tarifeli seferiyle hareket eden Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz
ile Faik Öztrak
da eşlik etti. İki gün sürecek ziyaretlerinde çeşitli programlara katılacağı ve özel temaslarda bulunacağı öğrenilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 30 Kasım'da yurda döneceği bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun VIP'e gelişi
-Karşılanması ve Salona girişi
-Genel ve detaylar
Berlin,Almanya,Kemal Kılıçdaroğlu
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:53