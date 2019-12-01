Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti - Haber

Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti.

01.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:38Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisinde altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem ve T21 kategorisi 81 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Doğukan Coşar'ı yürekten kutladığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
21:40 TBMM Başkanı Şentop'tan Cibuti ziyareti değerlendirmesi ve Erdem'e kutlama
21:11 Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri yapıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Danışma Meclisi Toplantına telefonla katıldı
20:38 Kılıçdaroğlu altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti
20:20 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Üretici baş tacıdır"
1.12.2019 22:02:50