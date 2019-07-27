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Kılıçdaroğlu: "Ana tema halkla belediye arasında güven oluşturmaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

27.07.2019 17:44
Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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