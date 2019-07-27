Kılıçdaroğlu: "Ana tema halkla belediye arasında güven oluşturmaktır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları AFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevapladı.27.07.2019 17:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıAFYONKARAHİSAR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon, Güncel
Kaynak: AA