Kılıçdaroğlu Antalya'da

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bir dizi programa katılmak üzere Antalya
'ya geldi. Sabah
saatlerinde Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek
, Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç
, Konyaaltı
Belediye Başkan Adayı Semih Esen
, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediyesi
'ne ait Nazım Hikmet
Fuar ve Kongre Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncuları ile bir araya gelecek.
CHP lideri daha sonra Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) birliğe bağlı odaların üyeleri ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşurken, ardından Kepez
ilçesi Zafer Mahallesi
Kapalı Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara hitap edecek. - ANTALYA
Konyaaltı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya, Politika
Kaynak: İHA