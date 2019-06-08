Kılıçdaroğlu, Antalya'da Baykal'ı ziyaret etti

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Antalya Milletvekili Deniz Baykal
'ı, kızının Döşemealtı
ilçesindeki evinde ziyaret etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli
Milletvekili Kazım Arslan
'ın cenaze törenin ardından hava yoluyla Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, buradan kızı Aslı Baykal'ın Döşemealtı ilçesindeki evinde dinlenen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika burada kalan Kılıçdaroğlu'na; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç
de eşlik etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından dinlenmek için Belek
Turizm Bölgesi'ndeki otele geçti.
- Antalya
Kaynak: DHA
Döşemealtı
, Cumhuriyet Halk Partisi
, Antalya
, Kemal Kılıçdaroğlu
, Güncel