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Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek.

21.08.2019 11:16 Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu yarın 06.30'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket edecek.
Tiran'dan helikopterle etkinliklerin yapılacağı Tomor Dağı'na geçecek Kılıçdaroğlu, "Hacı Baba" ve "Baba Mondi" olarak da bilinen, dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Arnavut Edmond Brahimaj'la görüşecek.
Etkinliklerde bir konuşma yapması planlanan Kılıçdaroğlu, daha sonra helikopterle Tiran'a dönerek Arnavutluk'tan ayrılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk, Tiran, Politika

Kaynak: AA

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