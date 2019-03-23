Kılıçdaroğlu : "Asgari Ücret Vergi Dışı Kalması Lazım"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı. (4)
"Asgari ücretliler hayatından memnundur, değildir ayrı bir şey. Ama en azından bir asgari ücret alıyor. Asgari ücretin yarısının altında ücret alan kaç kişi var biliyor musunuz? 2 milyon 136 bin kişi"
"Bu ülkede, 21. yüzyılda 2 milyon 136 bin kişi asgari ücretin yarısıyla geçiniyor"
"Benim gördüğüm kadarıyla sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfer içinde Türkiye
ilerliyor"
"Vergiyi tabana yayacağız dedikleri andan itibaren itirazın sizden gelmesi lazım. Zaten tabanda vergi. Gırtlağa kadar vergi ödüyor vatandaş. Asgari ücret vergi dışı kalması lazım"
Güncel
Kaynak: AA