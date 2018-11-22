Kılıçdaroğlu: Asgari Ücretin 2 Bin 200 TL Olması Gerektiğini Daha Öncede Söylemiştik

22 Kasım 2018 Perşembe 12:25



22 Kasım 2018 Perşembe 12:25

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda öteden beri duyarlılıkları olduğunu belirterek, asgari ücret 900 TL civarındayken kendilerinin net 1500 TL olmasını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu hükümetin kendilerine '1500 TL olmaz, bunu yapamazsınız' dediklerini ileri sürerek, "Biz bütün belediye başkanlıklarımız da asgari ücreti net 1500 TL yapmıştık. Belediyeler daha küçük ekonomileri olan kuruluşlar. Bir belediye bunu uyguluyorsa herhalde devleti yönetenlerin de elinde çok büyük imkanlar var ve bunu uygulamaları gerekirdi. Türk-İş Başkanı'nın 2 bin TL olması konusunda bir düşüncesi var. Ama bizim düşüncemizde daha önceki seçim bildirgemizde de söylediğimiz gibi asgari ücretin 2 bin 200 TL olmasıydı" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç eşlik etti. Kılıçdaroğlu, "Biz halkın partisiyiz yani CHP olarak toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmekle görevleriyiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:'SİGORTASIZ ÇALIŞAN BİNLERCE İNSAN VAR'"İşçilerin büyük sorunları var. Sigortasız, sendikasız binlerce işçi var. 'Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele' diye, defalarca program açıklandı. Ama bu programların hiç biri tutmadı. Binlerce işçi kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız bunun tek bir yolu var, o da sendikalaşmaktır. İşçiler örgütlenirse o iş yerinde asla ve asla kayıt dışı ekonomi de olmaz kayıt dışı istihdam da olmaz. Eğer bu iktidar gerçekten de bu konuda samimiyse örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmış olur.ASGARİ ÜCRETAsgari ücret ile bizim duyarlılığımız öteden beri var. Asgari ücret 900 TL civarındayken biz asgari ücretin net 1500 TL olmasını istemiştik. Hükümet '1500 TL olmaz, bunu yapamazsınız' demişti. Biz bunun bütün belediye başkanlıklarımız da asgari ücreti net 1500 TL yapmıştık. Bunun uygulanabilir olduğunu belediyelerimizde gösterdik ki belediyeler daha küçük ekonomileri olan kuruluşlar. Bir belediye bunu uyguluyorsa herhalde Devleti yönetenlerinde elinde çok büyük imkanlar var ve bunu uygulamaları gerekirdi. Sayın TÜRK-İŞ Başkanının 2000 TL olması konusunda bir düşüncesi var. Ama bizim düşüncemizde daha önceki seçim bildirgemizde de söylediğimiz gibi asgari ücretin 2 bin 200 TL olmasıydı."'İŞ KAZALARI KONUSUNDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ'İş kazaları konusunda Türkiye'nin Avrupa'da birinci Dünya 3'üncü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Terörden daha fazla iş kazalarında can kaybımız var. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımızı iş kazalarında kaybediyoruz. Bunlara iş cinayetleri deniyor. Çünkü gerçekten işçiler önlem alınmadan işlere sürülüyorlar ve doğal olarak da iş kazaları meydana geliyor. Bu konuda da son derece duyarlıyız" diye konuştu.- Ankara