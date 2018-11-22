Kılıçdaroğlu : "Asgari Ücretten Vergi Alınması Başlı Başına Bir Ayıptır"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:37



22 Kasım 2018 Perşembe 12:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. (2)"Biz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.""(Asgari ücret) 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir? 2 bin lira ile ev mi geçindirilir? 2 bin lira ile çocuğun masrafı mı karşılanır? 2 bin lira ile günde 3 öğün yemek mi yenir?""Mütevazi davranıyorlar, 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor. Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır."