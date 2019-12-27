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Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır.

27.12.2019 23:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:33 Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Atatürk Kapalı Salonunda düzenlenen programa katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılının kutlandığını söyledi. Bugün Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 'Kızalcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu' adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Liselerarası Resim Yarışmasında' dereceye girenlere ödül takdim etti. Programının sonunda Manga grubu konser verdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika

Kaynak: DHA

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