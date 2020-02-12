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Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi

Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yan yana geldi.

12.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:07

Eski Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin için TBMM'de düzenlenen tören siyasi liderleri bir araya getirdi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, Türkoğlu'nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, MHP Grup Başkanvekilleri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletvekilleri, meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

AKŞENER, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Türkoğlu'nun cenazesi yarın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU KİMDİR?

Osmaniye'de 1968 yılında doğan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Adana Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Türkoğlu, sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu, Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı, Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi, 2006'da 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

TBMM'de 2011-2015 tarihlerinde Osmaniye Milletvekili olarak görev yapan Türkoğlu, daha sonra İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu. Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ TOKALAŞMASI

Son günlerde birbirlerini sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cenaze törenin tokalaşması objektiflere yansıdı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi

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