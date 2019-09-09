Haberler» Politika» Haber

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

09.09.2019 11:28 Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak- Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Silah arkadaşlarımızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'de Halk Fıkrası adıyla kurduğunuz partimizin 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle huzurundayız."

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, sonrasında aile fotoğrafı çektirerek, İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
11:28   Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
11:07   Kılıçdaroğlu, chp'nin kuruluş yıl dönümünde anıtkabir'i ziyaret etti
11:00   CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
10:51   Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
10:19   Putin'den Kuzey Kore'ye kutlama mesajı
00:38   Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, ücretsiz ulaşım için talimatı verdi
23:27   Vahapoğlu'ndan, Bahçeli'ye "Kasetin var mı?" diyen Yaşar Okuyan'a ağır sözler: Onlara sor