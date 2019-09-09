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Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

09.09.2019 11:53
Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak- Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:
"Silah arkadaşlarımızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'de Halk Fıkrası adıyla kurduğunuz partimizin 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle huzurundayız."
Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, sonrasında aile fotoğrafı çektirerek, İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Genel

Kaynak: İHA

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