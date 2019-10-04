Haberler » Dünya » Haber

Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin en temel meselesi haline getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda önemli bir itirafta bulunarak “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim” dedi.

04.10.2019 09:16Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin en temel meselesi haline getirdik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda özeleştiride bulunarak "Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim?" dedi. Kılıçdaroğlu, Dünya Avşarlar Derneğinin kuruluşunun 4. yılı dolayısıyla Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölge, eğitim ve yetişmiş insan gücü açısından başarılı olmak zorunda olduğunu söyledi.

"Toplumu bedavacılığa alıştırırsanız, toplumun geleceği karanlıktır"

Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Alın teri dökeceğiz. 'Bedavacılık' diye bir şey yoktur. Bir toplumu bedavacılığa alıştırırsanız, toplumun geleceği karanlıktır. Bu şu demek değildir ki CHP'nin hiç kabahati, kusuru yoktur. Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı."
Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:01 ABD, İngiltere ve Avustralya Facebook'un şifreli mesajlarına erişim istiyor
16:53 Hong kong'da maske yasağının ardından protestocular caddelere çıktı
16:53 Avusturya'da 'selfie müzesi' açılıyor
16:46 Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı
16:46 Türkiye'de 'pornografi' iddiasıyla çocuklara yasaklanan kitabın yazarı Francesca Cavallo konuştu
16:45 Burkina faso'da 3 fetö okulu maarif vakfı'na devredildi
16:31 Yunanistan'dan Ankara'ya suçlama: Göçmen krizini kendi çıkarı için istismar ediyor görüntüsü veriyor